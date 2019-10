Aus dem Schumann-Haus wird ein Museum wird

Das Schumann-Haus in der Bilkerstraße 15 in Düsseldorf wird zum Museum umgebaut. Es ist das einzige in seiner historischen Bausubstanz erhaltene Wohnhaus des Musikerehepaars Robert und Clara Schumann. Aufgrund seiner besonderen historischen Bedeutung wird das Gebäude denkmalgerecht saniert, erweitert und umgebaut – und zu einem Schumann-Museum hergerichtet. Unter der Leitung des Heinrich-Heine-Institutes wird das Schumann-Haus künftig in das übergreifende Konzept der Bilker Straße als „Straße der Romantik und Revolution“ eingebunden. Nach langem Vorlauf starteten die ersten Baumaßnahmen am 15. Oktober. Im Rahmen eines Presserundgangs am Donnerstag konnten die bisherigen Räume nochmal einmal besichtigt werden.

