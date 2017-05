Aus dem Esso-Häuser-Areal wird das Paloma-Viertel

Einen Monat lang waren Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, Vorschläge einzureichen, wie das ehemalige Esso-Häuser-Areal zukünftig genannt werden soll. Gestern tagte eine Jury aus Experten für Sprache und Kreativität mit Bezug zu St. Pauli, einem Vertreter des Bezirks Hamburg-Mitte sowie einem Vertreter des Eigentümers und wählte aus den Vorschlägen den neuen Namen aus: Paloma-Viertel.

Der Ausdruck „Paloma“ überzeugte, da er einen direkten örtlichen Bezug hat. „La Paloma“ ist Spanisch und bedeutet „die Taube“ – die Taubenstraße grenzt direkt an das Gelände. Gleichzeitig gilt der Hit „La Paloma“ als der Soundtrack für den Kiez schlechthin. Sowohl Hans Albers als auch Freddy Quinn machten das Lied in Deutschland zum Hit. Der Namensbestandteil „Viertel“ gibt die Vielfalt der neuen Gebäude wieder.



Bayerische Hausbau" />

Foto v.l.n.r.: Bei der Jurysitzung: Bodo Hafke, Isabella David, Philipp Kohlhöfer, Bernhard Taubenberger, Fred Schäfer.



„Unser Ziel ist es, Vorfreude zu wecken. Der Name soll zukünftige Mieter und Nutzer des Quartiers beim Ankommen in den neuen Gebäuden unterstützen und eine Verankerung des nun Entstehenden im Viertel fördern. ‚Paloma-Viertel‘ hat dazu die besten Chancen“, so Bernhard Taubenberger vom Eigentümer und Projektentwickler Bayerische Hausbau.