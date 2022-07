Aus dem Essener Welcome wird ein Ramada

Christie & Co hat mit der Hotelgruppe Motogel einen neuen Pächter gefunden, der das ehemalige Welcome Hotel in Essen zukünftig unter der Marke „Ramada by Wyndham“ betreiben wird. Für den lettischen Hotelbetreiber Mogotel ist es das zweite Haus in Deutschland, weitere sollen zeitnah folgen.

Am 1. Juli hat die lettische Hotelgruppe Mogotel den Betrieb des Businesshotels mit 176 Zimmern auf 12.796 m² an der Schützenbahn 58 in Essen übernommen. Die Gruppe mit Sitz in Riga ist der größte Hotelbetreiber in den Baltischen Staaten. In Deutschland betreibt Mogotel neben dem neuen Ramada by Wyndham Essen ein zweites Haus: Das Wyndham Garden Munich Messe, welches ebenfalls kürzlich eröffnet wurde [wir berichteten]. Mittelfristig sollen noch weitere Hotels in ganz Deutschland folgen.



Auch der Eigentümer, der durch die FLE GmbH vertreten wird, zeigt sich erfreut über den neuen Betreiber. „Mogotel hat uns als Pächter mit der Franchisemarke Ramada by Wyndham überzeugt, wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit“, kommentiert Alexander Klafsky, Managing Partner bei FLE, der gemeinsam mit seinem Team den Prozess eigentümerseitig begleitet hat. Die FLE GmbH fungiert als Investmentberater der französischen LFPI-Gruppe für deren Immobilieninvestitionen in Deutschland, Österreich und den CEE-Ländern.



Unterstützt wurde der Eigentümer von Christie & Co. In einem strukturierten Prozess der Betreibersuche konnte Christie & Co Mogotel für den Standort im Zentrum Essens begeistern. „Durch die Pandemie war es besonders von Bedeutung einen erfahrenen Hotelbetreiber zu wählen. Wir sind sehr erfreut, mit Mogotel einen namhaften Pächter für die Immobilie gewonnen zu haben“, resümiert Lukas Hochedlinger, Managing Director Central and Northern Europe, der die Verpachtung gemeinsam mit Mona Eynck, Senior Consultant Investment & Letting, begleitet hat.