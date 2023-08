Die Kölner CTP Asset Management Services firmiert künftig unter dem Namen SPACT. Die Abkürzung für „Solutions for Property and Asset Activities“. Dies teilte das Unternehmen gestern mit. Das Unternehmen, das von Andreas Lickfett geführt wird, ist seit vierzehn Jahren am Markt tätig und managt neben Gewerbeimmobilien auch Wohnimmobilien.

