Aus Berlin SXF wird BER Terminal 5

Die offizielle Eröffnung des BER steht kurz bevor, da gilt es noch einige organisatorische Hürden zu nehmen. Hierzu gehört auch die Namensgebung. Berlin-Schönefeld heißt ab sofort nicht mehr SXF. Stattdessen ist dem Flughafen jetzt das Iata-Kürzel BER zugewiesen. Der Schriftzug „BER Terminal 5“ ist bereits angebracht und am Sonntag mit dem Wechsel zum Winterflugplan eingeweiht worden. Gleichzeitig starten auch Busse und Bahnen schrittweise den Betrieb und in Kürze soll auch die S-Bahn rollen. Tegel (TXL), der am 8. November ganz geschlossen wird, behält bis dahin noch sein Kürzel.

