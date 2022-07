Aurelius verpflichtet Henrik Gustafsson als Head of Nordics

Die Aurelius Gruppe ernennt Henrik Gustafsson zum Managing Director und Head of Nordics und baut damit die Geschäfts- und Investmentaktivitäten in einem der etabliertesten europäischen Private-Equity-Märkte aus.

Aurelius ist in den nordischen Ländern seit 2014 mit einem eigenen Team aktiv. Sitz der Einheit ist Stockholm, Schweden. Bis heute hat Aurelius zehn Investitionen in nordischen Ländern oder von nordischen Verkäufern getätigt. Darunter: Secop, CalaChem, Scandinavian Cosmetics, Conaxess Trade, NDS und Silvan.



Henrik Gustafsson hat mehr als zehn Jahre Erfahrung in der M&A-Beratung bei verschiedenen großen Investmentbanken in London. Danach wechselte er in die Unternehmensentwicklung für große multinationale Unternehmen, verbunden mit leitenden Management- und Operations-Funktionen in Schweden und Mittelosteuropa. Zuletzt arbeitete er als stellvertretender Leiter des Geschäftsbereichs Consumer bei IP Only.



„Wir freuen uns, Henrik bei Aurelius begrüßen zu dürfen, da wir unsere Präsenz in der nordischen Region weiter ausbauen wollen. Die nordische Region hat eine fortschrittliche Einstellung zu Private Equity, kombiniert mit einem dynamischen Ansatz für Transformation und Entwicklung. Mit seinem starken Hintergrund und seiner Expertise in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Industrie, Konsumgüter und Restrukturierung werden Henrik und sein Team eine wichtige Rolle bei der Realisierung des ungenutzten Potenzials in den nordischen Ländern spielen“, kommentiert Florian Muth, Partner bei Aurelius.



„Ich freue mich sehr, Teil des Aurelius Teams zu werden, um weiterhin Chancen in den nordischen Ländern zu nutzen, indem ich die Investitionsfähigkeit des Unternehmens mit seiner operativen Präsenz und seinen Kompetenzen kombiniere. Mit der Erfahrung in komplexen Situationen und der umfassenden operativen Expertise ist Aurelius ideal positioniert, um auch unter schwierigeren makroökonomischen Marktbedingungen zu bestehen. Das Unternehmen wird weiterhin investieren und die operative Entwicklung von Firmen verbessern”, ergänzt Henrik Gustafsson.