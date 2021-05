Aurelius kauft in Wolfsburg, Kassel und Duisburg

Die Aurelius Real Estate Opportunities (AREO) sichert sich aus dem Bestand eines Spezial-AIFs von Warburg-HIH drei Value-Add-Häuser. Der Kaufpreis für die drei Büro- und Geschäftshäuser in Wolfsburg, Kassel und Duisburg liegt im niedrigen zweistelliger Millionenhöhe.

.

Die Mieter des Büroportfolios kommen vornehmlich aus den Bereichen öffentliche Verwaltung, Medizin, Automotive und Kanzleien. Die Gesamtmietfläche beträgt aktuell rund 12.000 m². Die Objekte in Duisburg und Kassel sind nahezu vollvermietet. Das Objekt in Wolfsburg hatte bei Kaufvertragsunterzeichnung eine Vermietungsquote von rund 60 Prozent, wobei bereits neue Mieter gewonnen und mietvertraglich gebunden werden konnten.



„Der Ankauf fügt sich gänzlich in unsere Value-Add-Investmentstrategie ein. Alle drei Immobilien werden behutsam neu positioniert, punktuell modernisiert und in ihrem Mieterbesatz weiter diversifiziert“, kommentiert Hannes Eckstein, Founding Partner der Aurelius Immobiliengruppe. „Wir setzen bewusst auf zentrale Lagen auch an B- und C-Standorten. Innerstädtische, moderne Mietflächen werden auch in Zukunft auf eine hohe Nachfrage treffen. Mit einer nachhaltigen Sanierung und Repositionierung der Gebäude werden in den drei Städten hochwertige neue Flächen dem Markt zugeführt. Dies trägt zu einem positiven Transformationsprozess der Innenstädte bei“, ergänzt Jan Rehbock, ebenfalls Founding Partner der Aurelius Immobiliengruppe.



Das geplante Investmentvolumen der AREO beträgt bis 2024 rund 400 Millionen Euro. Dies hatte der Investmentmanager kürzlich angekündigt [wir berichteten]. Im Fokus stehen ausschließlich Immobilien mit Wertschöpfungspotenzial investieren. Das Kapital wurde von europäischen Family-Office-Investoren eingeworben.



Der Käufer wurde durch Arnecke Sibeth Dabelstein (Legal), Sonntag & Partner (Tax) sowie L+P Technical Advisory (Technische Due Diligence) beraten. Die Warburg-HIH Invest Real Estate wurde rechtlich von Ashurst beraten. Als Transaktionsvermittler fungierte Cushman & Wakefield.