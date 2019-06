Aurelius erhöht Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2018

Vor dem Hintergrund des erfolgreichen Verkaufs der Solidus-Gruppe wird der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin der Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA der ordentlichen Hauptversammlung am 19. Juli 2019 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 3,00 Euro je Aktie (1,50 Euro Basisdividende zuzüglich 1,50 Euro Partizipationsdividende je Aktie) für das Geschäftsjahr 2018 vorschlagen und einen entsprechenden Antrag in der Hauptversammlung unterstützen. Nach vorläufigen Berechnungen wird das Unternehmen aus dem Verkauf von Solidus einen positiven Ergebniseffekt für das Jahr 2019 von voraussichtlich rund 102 Mio. Euro erzielen.

