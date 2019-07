Aurelius beschließt Ausschüttung einer Dividende von 3,00 Euro je Aktie

Auf der ordentlichen Hauptversammlung der Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA, die am vergangenen Freitag in München stattfand, sind alle Beschlussvorschläge der Verwaltung von den vertretenen Aktionären (Präsenz: 38,66 % des Grundkapitals) mit großer Zustimmung angenommen worden.

.

Wie von der Verwaltung vorgeschlagen, beschloss die Versammlung die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 3,00 Euro je Aktie (1,50 Euro Basisdividende zuzüglich 1,50 Euro Partizipationsdividende je Aktie) für das Geschäftsjahr 2018. Die Ausschüttungssumme beläuft sich damit auf 89,1 Mio Euro.