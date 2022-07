Die Aurelis Real Estate hat eine neue Adresse in Nürnberg. Seit heute residiert das Immobilienunternehmen offiziell im Bürogebäude Kohlektiv in der Sophie-Germain-Straße 12. In der neuen Niederlassung im Kohlenhof sind die Bereiche Projektentwicklung, Projektmanagement und Vertrieb untergebracht. Das Team steuert künftig von hier aus die Nürnberger Großprojekte der Aurelis.

[…]