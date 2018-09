Aurelis vermietet 1.750 m² in Stuttgart-Obertürkheim

Die Aurelis Real Estate hat zwei Mietverträge in Stuttgart-Obertürkheim abgeschlossen. Die Kodak Alaris Germany GmbH wird ab März 2019 rund 1.300 m² Bürofläche in dem Objekt nutzen. Bei der Transaktion war Engel & Völkers Commercial Stuttgart vermittelnd und beratend tätig. Der zweite Vertrag über 450 m² wurde mit dem Planungs- und Beratungsunternehmen RPB Rückert geschlossen.

.

Bei der Liegenschaft in der Augsburger Straße handelt es sich um einen Gebäudekomplex bestehend aus vier Objekten. Die Mietfläche beträgt insgesamt 17.400 m² und ist geeignet für Büro, Produktion, Lager und Technik. Derzeitiger Hauptmieter am Standort ist die GE Power AG. Die Flächen für die neuen Mieter werden derzeit von Aurelis aus- und umgebaut.



„Derzeit stehen in dem Objekt noch 4.248 m² zur Verfügung, die für Büro- und Lagernutzung geeignet sind“, erläutert Thilo Jung, Leiter Projektmanagement in der Aurelis Region Mitte. Außerdem verfügt das Immobilienunternehmen in der Augsburger Straße noch über ein weiteres Objekt, das unter dem Namen „Das Hammerwerk“ vermarktet wird.