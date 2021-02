Aurelis Real Estate hat ca. 4.730 m² Hallen- sowie 780 m² Mezzanine- und knapp 210 m² sonstiger Flächen in Essen langfristig an die HFTEK GmbH aus Leichlingen vermietet. Somit verbleiben laut Projektleiterin Jessica Evers aktuell noch rund 3.360 m² Hallenfläche in dem Objekt.

Nutzer der angemie...

[…]