Aurelis vermietet in Bremen an Polygonvatro

Die Aurelis Real Estate hat eine rund 3.000 m² große Halle in Bremen an die Polygonvatro GmbH vermietet. Die Fläche in der Holzweide 1 teilt sich in rund 2.350 m² für Lager und etwa 650 m² für Büro auf. Hinzu kommen etwa 800 m² Freiflächen. Der Mietvertrag wurde langfristig geschlossen und von Engel & Völkers Commercial vermittelt.

.

„Wir haben das Areal 2013 erworben, weil es unsere Kriterien für Zukäufe erfüllte: Es liegt in einer Wachstumsregion, ist verkehrlich sehr gut angebunden und hat Wertsteigerungspotenzial. Diese Einschätzung ist auch heute noch gültig“, sagt Christin Schulz, Leiterin der Region Nord bei Aurelis. „Wir sehen eine gleichbleibend hohe Nachfrage nach Logistik- und Light-Industrial-Flächen. Mit unserem Hallenkomplex können wir sehr flexible und individuelle Lösungen bieten.“, fügt sie hinzu.



Die direkte Anbindung an das Bremer Kreuz war für die Polygonvatro GmbH der ausschlaggebende Punkt zur Ansiedlung. „Von hier aus erreichen wir unsere Kunden in kürzester Zeit. Das ist ein großer Vorteil für ein perfektes Serviceerlebnis“, so Metin Yavuz, Leiter der Niederlassung Bremen, des auf Schadenmanagement und Schadensanierung spezialisierten Unternehmens.



Das gesamte Multi-Tenant-Objekt hat eine Grundstücksfläche von etwa 36.600 m², wovon rund 17.500 m² Hallen- und 1.300 m² Büroflächen sind. Die nun vermietete Halle steht allein, während die anderen Hallenflächen miteinander verbunden sind. Aktuell sind davon 3.500 m² sofort vermietbar. Weitere rund 8.000 m² werden in den nächsten Monaten frei.



Der Standort Bremen hat aus Sicht von Aurelis Wachstumspotenzial. Das Unternehmen ist deshalb weiterhin interessiert, dort Gewerbeflächen mit Entwicklungsperspektive zu erwerben.