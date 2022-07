Aurelis vermietet in Bremen an FWA Waschanlagen

Die Aurelis Real Estate hat insgesamt 950 m² Hallenfläche in Bremen an die FWA Waschanlagen & Maschinenbau GmbH vermietet. Zusätzlich wurden circa 260 m² Büro- und 530 m² Außenfläche sowie neun Stellplätze an das seit über 35 Jahren bestehende Unternehmen übergeben. Der Mietvertrag wurde für fünf Jahre geschlossen.

.

Auf dem knapp 37.000 m² großen Areal in der Holzweide befinden sich insgesamt sieben Hallen. Bereits im Winter 2021 wurde die freistehende Halle 7 auf dem Gelände an die Polygonvatro GmbH vermietet [wir berichteten]. Kürzlich wurden zudem rund 7.700 m² an die Firma Egbert Wilts, einen Großhändler für Maler und Bodenleger, vermietet [wir berichteten]. Weiterhin verfügbar sind die Hallen 3, 4 und 5 mit insgesamt rund 3.000 m². „Wir sehen eine konstant hohe Nachfrage nach Logistik- und Light-Industrial-Flächen in Bremen. Mit unserem Hallenkomplex können wir flexible und individuelle Lösungen anbieten“, so Christin Schulz, Leiterin der Region Nord bei Aurelis.



„Die Lage am Bremer Kreuz und die Flexibilität der Flächennutzung waren die Hauptgründe für uns, diese Halle zu mieten. Das Netzwerk „Bremer Kreuz“, in Kombination mit der Hallenerweiterung, bietet uns ausreichend Raum weiter zu wachsen und unsere Waschanlagen effizient und umweltfreundlich zu produzieren", so FWA-Geschäftsführer Thomas Ittenbach zur Anmietung.