Aurelis vermietet Bürofläche in Bremer Innenstadt

Insgesamt 2.400 m² Bürofläche hat die Region Nord von Aurelis jetzt am Bahnhofsvorplatz 14 vermietet: Der größte Anteil mit 1.700 m² entfällt auf die private Fachschule für Sozialpädagogik und Heilerziehungspflege des Paritätischen Bildungswerk Landesverbandes Bremen (PBW). Für die Anmietung dieser Fläche war Robert C. Spies vermittelnd und beratend tätig.

.

Rund 400 m² übernimmt außerdem die Nordwestbahn GmbH und weitere etwa 300 m² die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Der Einzug in das Gebäude ist innerhalb der kommenden Monate geplant. Die Mietverhältnisse wurden langfristig geschlossen.



„Bremen hat für uns enormes Potenzial. Wir verfügen hier über Gewerbe- und Logistikimmobilien von insgesamt etwa 300.000 m² Grundstücksfläche und rund 75.000 m² Mietfläche.“ so Torsten Wollenberg, Leiter der Region Nord bei Aurelis.



Das denkmalgeschützte Gebäude am Bahnhofsvorplatz wurde 1890 errichtet und im Jahr 2000/2001 grundlegend saniert. Aurelis investiert nun in die Modernisierung der gesamten Bürofläche: Die bisherigen kleinteiligen Büroräume werden aufgelöst und großzügige, offene Räume geschaffen. Zudem wird im Erdgeschoss gerade eine Fläche von 300 m² für die Bundespolizeiwache modernisiert, die sich bereits 2017 für den Standort entschieden hat.