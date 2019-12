Aurelis vermietet 7.600 m² an Bauhaus in Mannheim

Das Bauhaus Services Center Deutschland ist der erste neue Mieter im Aurelis-Gewerbepark “Turbinenwerk” in Mannheim, den der Investor zu Beginn des Jahres von General Electric übernommen hat [wir berichteten]. Das Unternehmen wird zunächst rund 5.900 m² Bürofläche in den Gebäuden Ampère und Boveri beziehen und 300 Pkw-Stellplätze nutzen. Mietbeginn wird im 2. bzw. 3. Quartal 2020 sein. Für das Haus Thomson wurde überdies eine Option über weitere 1.700 m² zur Anmietung vereinbart. Damit wäre ein Großteil der drei historischen Backsteingebäude entlang der B38/Boveristraße belegt. Die Vermietung wurde über Strategpro Real Estate vermittelt.

Steigender Flächenbedarf machte Anmietung notwendig

Aufgrund des kontinuierlichen Ausbaus der Serviceleistungen – sowohl für die Bauhaus Fachcentren, als auch für den Online-Handel – bestand für das BAUHAUS Service Center Deutschland in Mannheim die Herausforderung, geeignete Räumlichkeiten für die steigende Mitarbeiterzahl in erreichbarer Nähe zum Haupthaus in der Gutenbergstraße zu finden. Mit der Mietfläche im Turbinenwerk wurde nun eine Lösung gefunden, die es Bauhaus ermöglicht, seinen bestehenden Raumbedarf optimal zu decken.



Aurelis wird nun einen hohen einstelligen Millionenbetrag in die Revitalisierung der Objekte investieren. Die Bauanträge für die Häuser Boveri und Ampère werden in den nächsten Wochen eingereicht. Es handelt sich um Gebäude aus dem frühen 20. Jahrhundert. Notwendig sind neben umfassenden Investitionen in den Brand- und Schallschutz auch Flächenumbauten. In allen Gebäuden entstehen vorrangig Open-Space-Büros im Loftstil, die zum Industriecharakter der Gebäude passen.