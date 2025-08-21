Aurelis vermietet 4.700 m² im Unternehmerpark in Schönefeld

Aurelis Real Estate hat zwei neue Mietverträge im Unternehmerpark Schönefeld abgeschlossen. Rund 40 % der Flächen im ersten Bauabschnitt sind damit vergeben. Dieser umfasst elf Mieteinheiten, die sich auf drei Gebäude mit insgesamt rund 9.200 m² Hallen- sowie 2.300 m² Bürofläche verteilen.

.

Die Alavya Home GmbH, ein Online-Großhändler für Baby- und Kinderprodukte, wird rund 980 m² Hallen- und Lagerfläche sowie etwa 240 m² Bürofläche beziehen. Der Vertrag wurde durch Realogis Immobilien vermittelt. Weitere 3.020 m² Hallen- und Lagerfläche sowie 470 m² Bürofläche gingen an die LS Logistics Solution GmbH. Hier fungierte Jones Lang LaSalle SE als Makler. Alavya Home hat die Flächen bereits im Juli bezogen. Mietbeginn der LS Logistics Solution wird voraussichtlich der 1. Oktober 2025 sein.



„Die beiden Vermietungen markieren einen wichtigen Meilenstein für den Unternehmerpark“, erklärt Christin Schulz, Leiterin der Aurelis Region Nord. „Die Nachfrage nach unseren Flächen ist hoch. Die Kombination aus modular teilbaren Hallen ab 650 m² und separaten Büro- oder Sozialeinheiten überzeugt unterschiedliche Nutzergruppen aus den Bereichen Logistik, Produktion und Dienstleistung. Hinzu kommen die optimale Verkehrsanbindung, ein hochwertiger Gebäudestandard und Expansionsmöglichkeiten auf dem Areal.“



Ein zentraler Baustein des Projekts ist das nachhaltige Bau- und Nutzungskonzept. Für den gesamten Unternehmerpark Am Kiessee 1-12 strebt der Projektentwickler eine Zertifizierung nach dem DGNB-Gold-Standard an. Bei der Planung und Ausführung werden strenge Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt, zu denen unter anderem eine erhöhte Wärmedämmung, die Installation einer Photovoltaikanlage auf den begrünten Dachflächen, E-Ladesäulen und eine intelligente, energieeffiziente LED-Hallenbeleuchtung gehören. Die angestrebte DGNB-Gold-Zertifizierung unterstreicht die hohe Qualität in ökologischer, ökonomischer, technischer und prozessualer Hinsicht.



Für den zweiten Bauabschnitt mit ca. 15.500 m² Logistikfläche wurde bereits der Bauantrag eingereicht. Der dritte Bauabschnitt soll weitere rund 20 Unternehmerpark-Einheiten umfassen; die Detailplanung hierfür befindet sich noch in Vorbereitung. Insgesamt plant Aurelis auf dem 12,4 Hektar großen Areal „Am Kiessee / Bohnsdorfer Allee“ (früher Bohnsdorfer Weg) in unmittelbarer Nähe zum Flughafen BER drei Bauabschnitte mit hohem architektonischem und funktionalem Anspruch.