Aurelis vermietet 4.500 m² an Spie Comcross in Böblingen

Die Aurelis Real Estate GmbH hat in Böblingen einen langfristigen Mietvertrag mit der Spie Comcross GmbH abgeschlossen, einem Generaldienstleister für den Ausbau moderner Telekommunikationsinfrastruktur. Das Unternehmen wird ab dem 1. Mai 2026 rund 4.500 m² in der Hanns-Klemm-Straße 24 beziehen. Mit der Vertragsunterzeichnung ist das Gewerbeobjekt vollständig vermietet.

Spie Comcross ist Teil von Spie Germany Switzerland Austria, ein multitechnischer Dienstleister in den Bereichen Energie und Kommunikation. Der neue Standort wird künftig insbesondere für die Lagerung, Vormontage und logistische Bereitstellung von Systemtechnik genutzt, die beim Ausbau der Mobilfunk- und Breitbandinfrastruktur zum Einsatz kommt. „Der neue Standort in Böblingen bietet uns hervorragende Voraussetzungen, um unsere logistischen Abläufe weiter zu optimieren und unsere Kunden im süddeutschen Raum noch schneller mit leistungsfähiger Systemtechnik zu versorgen“, bestätigt Alexander Fogel, Geschäftsführer Spie Comcross.



Die Flächen teilen sich auf in ca. 4.200 m² Lagerfläche im Untergeschoss und ca. 200 m² Bürofläche im Erdgeschoss. Zusätzlich stehen rund 100 m² Außenfläche zur Verfügung.



Die angemieteten Flächen befinden sich in einem zweigeschossigen Hallen- und Logistikgebäude mit Büroanbau in Böblingen-Hulb. Das Objekt verfügt insgesamt über rund 21.900 m² Hallenfläche, ca. 1.600 Quadratmeter Büroanteil sowie 188 Außenstellplätze.



„Die Anforderungen von Spie Comcross passen gut zu den vorhandenen Gebäudestrukturen und zur Nutzungslogik des Objekts. Der neue Mieter wird die Attraktivität des Standorts weiter steigern“, sagt Yannick Schicktanz, Leiter Asset & Property Management der Aurelis Region Mitte.