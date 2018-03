Aurelis vermietet 3.600 m² im Hauptgüterbahnhof in Hannover

Die Aurelis Real Estate hat einen Mietvertrag mit der Jump/One GmbH für den Hauptgüterbahnhof Hannover abgeschlossen. Das Sport- und Freizeitunternehmen wird auf rund 3.600 m² einen Trampolinpark einrichten. Der zunächst für zehn Jahre gültige Vertrag beginnt nach Abschluss der notwendigen Umbaumaßnahmen voraussichtlich im Herbst 2018. Die Mietfläche ist im südöstlichen Teil der Halle des ehemaligen Hauptgüterbahnhofs gelegen. Die Vermietung wurde von der IC Immobilien Gruppe begleitet.

Der Hauptgüterbahnhof entwickele sich zu einem Zentrum für aktive Freizeitgestaltung, so Torsten Wollenberg, Leiter der Region Nord bei Aurelis. „Der Trampolinpark passt perfekt zu McFit, zur Kletterhalle und zum Feinkosthändler und Gastronom Andronaco.“



Michael Mühleck, Jump/One-Geschäftsführer, bestätigt, dass ihn das Gesamtkonzept am ehemaligen Hauptgüterbahnhof überzeugt hat: „Wir benötigen Objekte mit großen Flächen, mindestens acht Meter hohe Hallen und eine Infrastruktur, die idealerweise Gastronomie, andere Freizeiteinrichtungen und Parkplätze umfasst. Außerdem braucht es ein Einzugsgebiet mit möglichst vielen potenziellen Kunden. Das alles liegt hier vor - der Standort ist optimal für uns.“ Aktuell wird der exakte Flächenzuschnitt geplant, abhängig von der Ausstattung und der Anzahl an Trampolinen.



Insgesamt entsteht am Hauptgüterbahnhof ein Nutzungsmix aus Sport, Gastronomie und Dienstleistungsunternehmen. Rund 85 Prozent der Gesamtfläche sind zum jetzigen Zeitpunkt bereits vermietet. Bislang hat die Deutsche Post AG eine 5.800 m² große Fläche angemietet, die seit 2008 als Briefverteilzentrum mit Postfiliale genutzt wird. Weitere 2.900 m² Mietfläche sind von Andronaco angemietet, 2.500 m² von McFit mit dem Studiokonzept John Reed, 1.000 m² von der Kletterhalle Beta. Die Eröffnung dieser Mietflächen ist ebenfalls für Ende 2018 geplant. Aktuell sind noch 2.800 m² frei. Mögliche Nutzungen des benachbarten achtstöckigen Hochhauses werden derzeit mit der Stadt und Interessenten geprüft.