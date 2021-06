Aurelis Real Estate hat an der Heerstraße in Duisburg 2.609 m² Hallen- sowie 511 m² Bürofläche langfristig vermietet. Das Unternehmen setzt in Duisburg derzeit spekulativ einen UnternehmerPark als komplettes Neubauprojekt um und wird die Immobilie in den eigenen Bestand überführen . …

Fotos: Aurelis



[…]