Aurelis vermietet 1.300 m² im Triebwerk München

Die historische und denkmalgeschützte Werkhalle 5.1 im Triebwerk München hat einen neuen Mieter. Wie die Aurelis Real Estate als Eigentümerin mitteilt, unterzeichnete die Showlofts Berlin GmbH einen langfristigen Mietvertrag über rund 1.300 m² Ausstellungs- und Bürofläche sowie die zur Halle gehörenden Stellplätze im Außenbereich. Knapp 1.000 m² Mietfläche befinden sich im Erdgeschoss, weitere 300 m² auf einer zusätzlich eingebauten Galerie. Der Mietvertrag läuft ab dem 1. September 2021. Bei der Vermietung war Ludwig Berthold Immobilien beratend tätig.

