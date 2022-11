Über 5.300 m² Hallenfläche, dazu rund 2.100 m² Bürofläche und 90 Stellplätze hat das Immobilienunternehmen Aurelis Real Estate erneut an die IMA Benhil GmbH am Blindeisenweg in Neuss vermietet. Das Unternehmen hat damit den laufenden Mietvertrag um fünf Jahre mit Verlängerungsoption prolongiert.

