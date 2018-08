Aurelis verlängert Mietverträge mit der Deutschen Bahn vorzeitig

Schwarzwaldstraße 82

© Aurelis Real Estate / Eibe Sönnecken

Die Aurelis Real Estate hat zwei bestehende Mietverträge mit der Deutschen Bahn AG vorzeitig verlängert und zusammengeführt. Insgesamt stehen der DB AG in dem Gebäude in der Schwarzwaldstraße 82 in Karlsruhe knapp 10.000 m² zur Verfügung. Die Immobilie wurde im Jahr 2003 errichtet.

.

Im Zuge der Verlängerung des Mietvertrags wird Aurelis einige Instandhaltungsmaßnahmen innerhalb des Objekts durchführen. Diese Arbeiten sollen bis Ende 2018 abgeschlossen sein.



„Die Zusammenführung und vorzeitige Verlängerung der beiden Mietverträge der Deutschen Bahn ist für uns ein Zeichen des Vertrauens in die Qualität unserer Immobilie und die Flexibilität unserer Dienstleistungen“, betont Felix Bothmann, Leiter Asset Management in der Aurelis Region Mitte.