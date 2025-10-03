Aurelis verkauft weiteres Baufeld in Lichtenreuth an wbg Nürnberg

Die wbg Nürnberg hat ein weiteres Grundstück im Quartier Lichtenreuth von Aurelis erworben. Auf dem 5.700 m² großen Baufeld WA 11 entstehen 63 Wohnungen – angrenzend an den 10,5 Hektar großen Stadtteilpark. Mit dem Verkauf hat Aurelis bereits 17 der insgesamt 21 Baufelder planmäßig veräußert.

Bereits im vergangenen Jahr hatte sich die wbg Nürnberg das angrenzende Baufeld WA 10 mit einer Größe von rund 6.500 m² und Platz für etwa 100 Wohnungen gesichert [wir berichteten]. Das jetzt erworbene rund 5.700 m² große Baufeld WA 11 liegt zentral im Quartier wird weitere 63 freifinanzierte Wohnungen mit einer Bruttogeschossfläche von etwa 6.300 m² auf den Markt bringen.



„Ein neues Stadtviertel wie Lichtenreuth zu gestalten, ist eine bedeutende städtebauliche Aufgabe für Nürnberg. Wir werden als kommunales Immobilienunternehmen maßgeblich unseren Teil dazu beitragen, den preisgekrönten Entwurf in die Realität umzusetzen und damit auch die Wohnungssituation in Nürnberg zu verbessern“, erklärt Ralf Schekira, Geschäftsführer der wbg Unternehmensgruppe.



Der neue Stadtteil entsteht auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Nürnberg und gehört mit einer Gesamtfläche von rund 100 Hektar zu den größten Konversionsprojekten in Deutschland. Die Pläne zur Umgestaltung stammen von dem Rotterdamer Stadtplanungsbüro West 8. Der Entwurf sieht unter anderem den Bau von insgesamt rund 2.500 Wohnungen, einen großzügigen Stadtteilpark sowie Flächen für Nahversorgung, Büros, Gewerbe und soziale Einrichtungen vor.



Die Entwicklung ist weit fortgeschritten: Erste Bewohnerinnen und Bewohner sind eingezogen, zahlreiche Bauprojekte laufen oder befinden sich in Planung. Die neue Technische Universität Nürnberg hat den Betrieb aufgenommen, der Stadtteilpark mit Spielplätzen und ausgedehnten Grünflächen ist bereits nutzbar. Zudem wurde ein acht Hektar großes naturbelassenes Areal, das ausschließlich dem Artenschutz und dem ökologischen Ausgleich dient, von Aurelis an die Stadt Nürnberg übergeben [wir berichteten].