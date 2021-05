Aurelis verkauft Teilfläche in Obertürkheim an die SWSG

Aurelis Real Estate verkauft einen knapp 9.300 m² umfassende Grundstück direkt am Obertürkheimer Bahnhof an die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH (SWSG). Gemeinsam planen die Partner die Entwicklung der derzeitigen Brachfläche zu einem urbanen Stadtviertel.

