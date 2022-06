Aurelis verkauft Nürnberger Wohn-Baufeld an Schultheiß

Aurelis hat in Nürnberg-Lichtenreuth ein weiteres Grundstück an Schultheiß veräußert und liegt somit mit der Entwicklung und Vermarktung des neu entstehenden Stadtviertels weiterhin im Zeitplan. Der Bebauungsplan sieht auf dem Areal die Realisierung von gefördertem Wohnungsbau vor. Der Beginn der Hochbaumaßnahmen ist für 2024 vorgesehen.

Die Schultheiß AG hatte sich im vergangenen Jahr bereits ein knapp 15.000 m² großes Wohnbaufeld in Lichtenreuth gesichert [wir berichteten], auf dem ebenfalls geförderter Wohnungsbau entstehen wird. „Mit diesen beiden Ankäufen haben wir die Möglichkeit, in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt und zur neuen Nürnberger Universität dringend benötigten und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das Umfeld ist attraktiv und die Rahmenbedingungen sind so, dass wir uns dieser Herausforderung gerne stellen,“ erklärt Michael Kopper, Vorstandsvorsitzender der Schultheiß Projektentwicklung AG.



„Wir entwickeln hier aus einer ehemaligen Industriebrache ein nachhaltiges neues Stadtviertel. Das spart wertvolle Ressourcen, denn es müssen keine Flächen neu versiegelt werden“, erläutert Stefan Wiegand, Geschäftsführer der Aurelis Region Süd. Bisher hat Aurelis im Modul 1 zehn von insgesamt 21 Wohnbaufeldern veräußert. „Nürnberg-Lichtenreuth ist ein Standort mit großem Potenzial für Investoren und auch in der Bevölkerung werden die Planungen sehr positiv aufgenommen“, so Wiegand weiter.



Nürnberg-Lichtenreuth entsteht nach einem Konzept des renommierten Rotterdamer Stadtplanungsbüros West 8, das aus dem von der Stadt Nürnberg ausgelobten städtebaulichen und landschaftsplanerischen Ideenwettbewerb als Sieger hervorging. Der Entwurf sieht die Schaffung von rund 2.500 Wohnungen sowie Platz für Nahversorgung, Büros, Gewerbe, Kitas und eine Schule vor. Ein weiteres Kennzeichen der Planung ist die ausgedehnte Grün- und Freifläche. Dazu zählen ein 10,5 Hektar großer Stadtteilpark und „Lichtenreuth naturnah“, ein acht Hektar großes naturbelassenes Areal, das dem ökologischen Ausgleich und Artenschutz dient. Das gesamte Planungsgebiet umfasst rund 100 Hektar.