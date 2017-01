Aurelis verkauft Kölner Fachhochschul-Gebäude an Talanx

Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG hat den Neubau der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung am Deutzer Feld in Köln-Kalk an den Talanx-Konzern vekauft. In direkter Nachbarschaft ist das Unternehmen weiter mit dem Neubau der Malteser Zentrale aktiv, die bis zum Sommer fertiggestellt werden soll.

Größter Studienort der Fachhochschule

Die jetzt veräußerte Immobilie der Fachhochschule umfasst auf vier Etagen eine Mietfläche von mehr als 11.000 m² und eine Tiefgarage mit 300 Stellplätzen auf zwei Ebenen. Der Mietvertrag für die neue Immobilie in der Erna-Scheffler-Straße 4 wurde mit einer Laufzeit von 25 Jahren abgeschlossen und enthält eine Option auf Verlängerung für die Fachhochschule als Mieter. Erst Anfang Januar 2017 hatte der größte Studienort der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW (FHöV NRW) in der Immobilie seinen Betrieb aufgenommen. Rund 1.500 Studierende nutzen seitdem die neuen Räumlichkeiten. An der FHöV NRW studieren die angehenden Nachwuchskräfte von Polizei, Kommunal- und Landesverwaltung sowie der Rentenversicherung des Landes. Im März erwartet Aurelis die Übergabe des Gold-Zertifikates der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Die Talanx Immobilien Management GmbH hat die Immobilie für ein Sondervermögen des Konzerns erworben.



Malteser Zentrale entsteht gegenüber

Direkt gegenüber dem Fachhochschulgebäude entsteht derzeit die neue Zentrale des Hilfswerkes der Malteser. Die Fertigstellung des rund 10.000 m² großen Gebäudes ist für den Sommer dieses Jahres geplant. Dann ziehen die rund 400 Mitarbeiter vom bisherigen Standort an der Kalker Hauptstraße in das neue Gebäude, das auf einem 6.700 m² großen Areal an der Erna-Scheffler-Straße entsteht, um. Die Entfernung zwischen den beiden Gebäuden beträgt lediglich 500 m. Der Mietvertrag wurde bereits im Oktober 2015 unterzeichnet [Aurelis errichtet neue Malteser Zentrale in Köln].



Das Aurelis-Projekt mit dem Namen Equilo wurde schon bei der Expo Real 2014 in München offiziell vorgestellt. Die Planungen für das Gebäude stammen von den Düsseldorfer SOP Architekten. Das Investitionsvolumen liegt bei 30 Mio. Euro. Mit der Realisierung des Equilo ist die Entwicklung auf den Flächen der Aurelis am Deutzer Feld abgeschlossen.