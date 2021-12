Aurelis verkauft ein knapp 15.000 m² großes Wohnbaufeld im neuen Stadtquartier Lichtenreuth in Nürnberg an die SP Projektentwicklung Projekt XV GmbH, ein Tochterunternehmen der Schultheiß Projektentwicklung AG. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, rund vier Millionen Euro in den Gewerbepark an der Dahlhauser Straße in Essen zu investieren.…

[…]