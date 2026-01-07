Aurelis verkauft Berliner Cross-Dock-Anlage an Valor and QuadReal

Aurelis Real Estate hat im Rahmen ihrer Portfoliostrategie eine rund 6.000 m² große Cross-Dock-Logistikimmobilie im Berliner Westen verkauft. Neuer Eigentümer ist das Joint Venture von Valor Real Estate Partners und QuadReal Property, die damit ihre Plattform weiter ausbauen. Die Immobilie liegt strategisch günstig zwischen dem CBD West und der Berliner Innenstadt, bietet langfristige Erträge und passt zur Wachstumsstrategie der beiden Unternehmen im Bereich der Stadtlogistik.

Aurelis hat die als Cross-Dock-Anlage konzipierte Immobilie im Jahr 2016 erworben. Sie verfügt über mehr als 80 Rampentore, die dem langfristigen Mieter GO! Express & Logistics [wir berichteten] einen schnellen Warenumschlag ermöglichen. Großzügige Freiflächen bieten zusätzliche Nutzungsoptionen.



„Mit dem Verkauf setzen wir konsequent unsere Strategie fort, Bestände weiterzuentwickeln und zum passenden Zeitpunkt am Markt zu platzieren“, erläutert Christin Schulz, Leiterin der Aurelis Region Nord. „Die Immobilie erfüllt alle Anforderungen an eine funktionale Logistiknutzung in urbaner Lage - das hat sich sowohl im laufenden Betrieb als auch im Verkaufsprozess bestätigt.“



Für das JV folgt die Transaktion auf den 91 Mio. schweren Deal im Dezember. Die beiden Partner konnten sich ein 26.000 m² großes Filetgrundstück in Lichtenberg mit Entwicklungspotenzial sichern [wir berichteten].



„Diese Transaktion baut auf der jüngsten Dynamik des Joint Ventures auf und stärkt nach unserem 91-Millionen-Euro-Deal im Dezember unser Portfolio in Deutschlands führendem E-Commerce-Zentrum weiter. Aufgrund der Nähe der Immobilie zu zwei der wichtigsten Einkaufszentren Berlins und ihrer hervorragenden Verkehrsanbindung steht diese Transaktion ganz im Einklang mit unserer globalen Investitionsstrategie, die auf wachstumsstarke städtische Logistikzentren in Schlüsselmärkten in Europa und Großbritannien abzielt“, freut sich Thomas Blangy, Senior Vice President bei QuadReal.



„Dies ist eine seltene Gelegenheit, eine moderne, ultra-urbane Logistikimmobilie in einem der wettbewerbsintensivsten und unterversorgten Teilmärkte Berlins zu erwerben. Diese Akquisition sichert uns langfristige Erträge und erweitert unsere Präsenz in einem unserer vielversprechendsten Märkte, in dem die Entwicklung des E-Commerce, das anhaltende Bevölkerungswachstum und die begrenzte Verfügbarkeit von Bauland die zukünftige Nachfrage nach modernen, gut gelegenen Logistikflächen stützen werden“, ergänzt Vincent Lampe, Senior Vice President bei Valor.



Valor wurde von Schilling, Zutt & Anschuetz (rechtlich) und Rider Levett Bucknall (technisch) beraten. Colliers fungierte als Makler auf Verkäuferseite.