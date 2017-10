Aurelis übernimmt Thyssen-Lager in Regensburg

Aurelis Real Estate hat in Regensburg eine Gewerbeimmobilie mit rund 17.000 m² Mietfläche erworben. Das Objekt liegt im Güterverkehrszentrum in der Siemensstraße und besteht aus zwei Lagerhallen sowie einem Verwaltungsgebäude. Der Verkäufer ist das Industrieunternehmen ThyssenKrupp Schulte. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Mietbereiche in der Unternehmensimmobilie an der Siemensstraße 8 setzen sich aus rund 2.200 m² Büro- und ca. 14.800 m² Lager- und Produktionsfläche zusammen. Das komplette Verwaltungsgebäude wird vom Verkäufer kurzfristig zurück gemietet. Die übrigen Flächen stehen derzeit leer. „Wir planen, die Immobilie zu einem Multi-Tenant-Objekt umzubauen und langfristig im Bestand zu halten„, erläutert Stefan Wiegand, Geschäftsführer der Aurelis Region Süd. „Aufgrund der guten Verkehrsanbindung und den zahlreichen namhaften Industrieunternehmen in der Nachbarschaft, rechnen wir mit einer hohen Nachfrage.“