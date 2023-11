Aurelis übergibt Paketverteilzentrum in Potsdam an GLS

Nach nur knapp einem Jahr Bauzeit hat die Aurelis Real Estate das circa 9.200 m² große Paketverteilzentrum im Potsdamer Süden an die General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG (GLS) übergeben. Neben dem Paketzentrum verfügt das Objekt in der Drewitzer Straße über rund 1.400 m² Büro- und Aufenthaltsfläche sowie 190 Pkw- und Lkw-Stellplätze.

.

„Unser neues Paketverteilzentrum im Potsdamer 'Industriegebiet Süd' ist eine der bedeutendsten Baumaßnahmen für GLS in Deutschland und zukünftig einer der größten Standorte. Als wichtiges Logistikdrehkreuz und Leuchtturm-Depot in Sachen Automatisierung passt Potsdam perfekt zu unseren Bedürfnissen. Vor Ort werden wir über eine automatisierte Bandanlage bis zu 250.000 Pakete pro Tag bearbeiten. Durch zahlreiche Nachhaltigkeitsmaßnahmen formen wir hier eine zukunftsfähige Dienstleitung für zehntausende Versender und Empfänger.“, saogt Gerald Glauerdt, COO von GLS Germany.



Die Immobilie wurde in nachhaltiger Bauweise errichtet und die gesamte Dachfläche mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet. Der daraus gewonnene Strom wird unter anderem in 70 E-Ladesäulen eingespeist. Das anfallende Regenwasser wird auf dem Areal gesammelt und zur Bewässerung genutzt.



GLS Germany wird den neuen Standort als zentrales Depot für den nationalen und internationalen Paketumschlag, insbesondere von und nach Osteuropa, nutzen. Außerdem wird die Belieferung eines Großteils der Metropolregion Berlin/Brandenburg von hier aus erfolgen. Die langfristige Anmietung von 15 Jahren und die Investitionen in die automatisierte Fördertechnik sowie weitere zukunftsweisende Technologien unterstreichen die Bedeutung des neuen Standorts.



„Zwischen Ankauf des Areals und Übergabe der Immobilie an den Mieter sind lediglich drei Jahre vergangen. Nach dem Spatenstich im Oktober 2022 ist es eine sehr gute Leistung, dass wir nur rund ein Jahr später die Schlüsselübergabe feiern können. Trotz der zuletzt nicht einfachen Marktsituation liefen Planung, Entwicklung und Bau des Objekts reibungslos“, so Joachim Wieland, CEO der Aurelis.



Die von Aurelis errichtete Cross-Dock-Immobilie ist eine Built-to-suit-Lösung für GLS Germany. Das Gebäude wurde auf die logistischen Prozesse und die mietereigene Fördertechnikanlage abgestimmt. 170 Tore sind für die Be- und Entladung von Lkw und Kleintransportern vorgesehen. Die Hallenhöhe von bis zu zehn Metern eignet sich für eine mehrstöckige Sortieranlage. Die Immobilie kann komplett umfahren werden und verfügt über eine großzügige Rangier- und Abstellfläche.



Aurelis hatte das 51.000 m² große Areal 2020 von einem Energieversorgungsunternehmen erworben. Durch die Lage im Potsdamer “Industriegebiet Süd", mit unmittelbarer Anbindung an die Autobahn, bringt das Areal alle Voraussetzungen für eine 24/7-Nutzung mit.