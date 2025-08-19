Start der zweiten Bauphase
Aurelis übergibt neues Hauptlager an Üstra in Hannover
Aurelis Real Estate hat die erste Bauphase im „Alten Stahlwerk“ Hannover abgeschlossen und die neuen Flächen an die Üstra übergeben. Der Mietvertrag umfasst über 3.800 m² Lager- und Bürofläche. Mit dem Abschluss beginnt bereits der zweite Bauabschnitt mit weiteren 4.800 m² BGF. Nachhaltigkeit steht bei der Projektentwicklung im Fokus.
Der langfristige Mietvertrag, den die beiden Partner im vergangenen Jahr geschlossen hatten [wir berichteten], umfasst 3.500 m² Lager- sowie 388 m² Büro- und Sozialfläche im Unternehmerpark an der Badenstedter Straße. Die Flächen werden künftig als neues Hauptlager genutzt. Auf Wunsch des Mieters wurde unter anderem ein zusätzliches Gefahrstofflager mit entsprechender Entlüftung sowie eine Brandmeldeanlage installiert.
„Der Unternehmerpark 'Altes Stahlwerk' bietet uns nicht nur die passende Infrastruktur, sondern überzeugt auch durch seine zentrale Lage und das nachhaltige Energiekonzept. Wir freuen uns sehr, künftig den neuen Standort nutzen zu können“, sagt Elke Maria van Zadel, Vorstandsvorsitzende der Üstra.
Mit dem Einzug der Üstra ist der erste Bauabschnitt des Projekts vollständig vermietet und abgeschlossen. Parallel zur Übergabe startet Aurelis mit dem zweiten Bauabschnitt. Die Fertigstellung ist für das erste Quartal 2026 geplant. „Der nahtlose Übergang in die zweite Bauphase zeigt, dass wir mit unserem spekulativen Ansatz und der flexiblen Flächenstruktur genau den Bedarf im hannoverschen Markt treffen“, sagt Christin Schulz, Leiterin der Aurelis Region Nord.
Im jetzigen Bauabschnitt werden insgesamt rund 4.800 m² BGF realisiert. Geplant sind fünf Units mit Hallenflächen von circa 730 bis ca. 900 m² sowie jeweils etwa 100 m² Mezzaninflächen. Ab September werden die ersten Hochbaumaßnahmen erkennbar sein.
Der Generalunternehmer für den zweiten Bauabschnitt ist wie auch schon im ersten Bauabschnitt die Goldbeck Nord GmbH. Da sich dieser Bauabschnitt hauptsächlich im ausgewiesenen Industriegebiet befindet, sind vorzugsweise industrielle Nutzer sowie produzierendes Gewerbe vorgesehen. Gespräche mit potenziellen Mietern für diesen und auch für den dritten Bauabschnitt laufen bereits.
Bei der Konzeption steht das Thema Nachhaltigkeit im Vordergrund. So sorgen Luftwärmepumpen und Fußbodenheizungen für ein fossilfreies Heizsystem. Die Büros werden mit dreifach verglasten Fenstern versehen. Zudem werden die Hallendächer begrünt und mit einer Photovoltaikanlage mit Überschusseinspeisung ausgestattet.
Ein weiteres Großprojekt wird derzeit in Laatzen beendet: Dort, wo im September 2024 noch der Spatenstich gefeiert wurde [wir berichteten], sind nun insgesamt 24.000 m² Hallenfläche entstanden, die sich in drei Einheiten unterteilen lassen.