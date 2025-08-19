Aurelis übergibt neues Hauptlager an Üstra in Hannover

Aurelis Real Estate hat die erste Bauphase im „Alten Stahlwerk“ Hannover abgeschlossen und die neuen Flächen an die Üstra übergeben. Der Mietvertrag umfasst über 3.800 m² Lager- und Bürofläche. Mit dem Abschluss beginnt bereits der zweite Bauabschnitt mit weiteren 4.800 m² BGF. Nachhaltigkeit steht bei der Projektentwicklung im Fokus.

