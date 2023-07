Aurelis übergibt Erweiterungsflächen an HSPV NRW

Die Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung hat ihre Erweiterungsflächen heute offiziell von der Aurelis Real Estate übernommen. Das Objekt befindet sich in der Wuhanstraße, direkt neben dem Hauptgebäude der HSPV NRW [wir berichteten]. Bei der Übergabe waren HSPV-Präsident Martin Bornträger, der Kanzler der HSPV NRW, Markus Coerdt und Aurelis-Regionalleiter Björn Zimmer anwesend.

.

In dem sechsgeschossigen und 7.000 m² großen Erweiterungsbau wird die Hochschule rund 3.750 m² übernehmen. Dies entspricht rund 53 Prozent der Gesamtmietfläche. Die Räumlichkeiten bieten Platz für rund 650 Studierende sowie 22 Kursräume, zehn Büros für Lehrende und Verwaltung sowie elf Gruppenarbeits- und Trainingsräume. Bereits im August wird die HSPV NRW die Räumlichkeiten beziehen. Nach nur knapp sechs Monaten Bearbeitungszeit hatte die Stadt Duisburg Aurelis 2021 die Baugenehmigung für die Erweiterung erteilt, sodass die Arbeiten noch im selben Jahr aufgenommen werden konnten. Zwei Jahre danach ist das Gebäude im avisierten Zeit- und Kostenrahmen bezugsfertig.



„Die Ansprüche an die Qualität der Ausbildung beziehungsweise des Studiums bei Polizei und Verwaltung sind hoch und nehmen stetig mit den Herausforderungen im Polizeieinsatz und bei der Verwaltungsarbeit zu, aber auch der demografische Wandel hält längst Einzug. Die Zahl unserer Studierenden im Verwaltungs- als auch besonders im Polizeiressort ist insofern in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen – und damit auch der Platzbedarf. Nur eine gut funktionierende und ausgestattete Ausbildung kann eine der erfolgskritischen Grundlagen für die Sicherheit der Menschen im Land und eine professionelle Verwaltung bilden. Mit dem modernen Hauptgebäude an der Wuhanstraße 10 und dem Erweiterungsbau haben wir an der Abteilung Duisburg nun Kapazitäten für insgesamt rund 3.100 Studierende geschaffen. Das ist ein so erfreulicher wie wichtiger weiterer Baustein in einer Reihe von Maßnahmen zur Stärkung des Polizeistudiums und der Verwaltungsstudiengänge. Außerdem freue ich mich, dass wir nun zwei moderne Hochschulneubauten haben, die unseren Kriterien an Zentralität und guter Ausstattung für optimale Lehr- und Lernbedingungen entsprechen. Damit wird unsere Liegenschaftsstrategie weiter fortgesetzt“, betonte HSPV-Präsident Martin Bornträger.



Mit der Übergabe der Flächen neigt sich für die Aurelis im Quartier 1 eine Erfolgsgeschichte dem Ende zu. „Der Standort hat alle unsere Erwartungen erfüllt, die Lage des Quartiers ist insbesondere aufgrund der Verkehrsverbindungen unschlagbar“, erläutert Zimmer. Sein besonderer Dank galt dem Team von Hochtief, dem er einen erstklassigen Job als Generalunternehmer attestierte. Nach dem Einzug der HSPV NRW steht in dem Erweiterungsbau noch eine Fläche von etwa 2.700 m² zur Vermietung frei. Der Bezug ist innerhalb von sechs Monaten nach Mietvertragsabschluss möglich. Im Quartier I am Duisburger Hauptbahnhof befindet sich als letztes Hochbauprojekt noch der Neubau für die Novitas BKK in der Umsetzung [wir berichteten].