Aurelis startet Neubauprojekt „Kargo 3“ in Nürnberg

Der Business Campus Kohlenhof in Nürnberg wächst weiter. Auf einem rund 5.000 m² großen Grundstück entsteht mit „Kargo 3“ ein neues Verwaltungsgebäude mit Tiefgarage und Lagerflächen. Die Fertigstellung des Projekts ist für Ende 2027 vorgesehen. Das Gebäude soll nach DGNB-Standard zertifiziert werden.

Die Mietfläche beträgt insgesamt rund 14.000 m². Mieter ist die Deutsche Bahn AG, die das Gebäude als Single Tenant nutzt. Das Unternehmen hat einen langfristigen Mietvertrag unterzeichnet und wird das Gebäude als Standort für verschiedene Tochtergesellschaften in Nürnberg nutzen. Die Fertigstellung und Übergabe der Mietflächen ist für Ende 2027 geplant.



„Die Transformation des ehemaligen Hauptgüterbahnhofs in ein modernes und zukunftsorientiertes Büroquartier ist eine Erfolgsgeschichte für Nürnberg. Nach dem Marktforschungsunternehmen NIQ und dem Pharmaunternehmen Novartis entscheidet sich mit der Deutschen Bahn AG ein weiteres namhaftes Unternehmen für den Kohlenhof und unterstreicht damit die Attraktivität und wirtschaftliche Stärke des Standorts“, sagt Marcus König, Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg.



„Konzept und Lage des Kohlenhofs werden vom Markt hervorragend angenommen. Der Büroneubau in der Nähe des Nürnberger Hauptbahnhofs ist für die Deutsche Bahn ideal geeignet“, sagt Stefan Wiegand, Geschäftsführer der Aurelis Region Süd.



„Wir streben für Kargo 3 außerdem eine DGNB-Zertifizierung in Gold an“, sagt Douglas Hosemann, Projektleiter bei Aurelis Real Estate.



„Kargo 3“ ist der erste von insgesamt drei geplanten Büroneubauten von Aurelis im westlichen Teil des Kohlenhofs. Mit seiner markanten Klinkerfassade nimmt das Gebäude Bezug auf die historische Nutzung des Geländes als Güterbahnhof. Die Ausstattung entspricht modernen Bürostandards. Das Gebäude wird über das Fernwärmenetz der Stadt Nürnberg versorgt. Zusätzlich ist eine Photovoltaikanlage auf dem Dach vorgesehen.



Der neue Business Campus Kohlenhof entsteht nur wenige hundert Meter vom Nürnberger Hauptbahnhof entfernt südlich der Kohlenhofstraße. Das gesamte Areal umfasst rund zehn Hektar. Gemäß Rahmenplan sollen hier in den kommenden Jahren rund 100.000 m² Mietfläche für Büros sowie ergänzende Gastronomie entstehen.



Bereits fertiggestellt und vermietet wurden das rund 8.200 m² große Gebäude Güterwerk, der neue Firmenhauptsitz von NIQ mit über 39.000 m² sowie der Umbau des Bestandsgebäudes Kohlektiv mit insgesamt 3.700 m² Fläche. Der Kohlenhof liegt direkt an der S-Bahn-Station und der Tram-Haltestelle Steinbühl. Über den Frankenschnellweg ist das Quartier zudem mit der gesamten Metropolregion Nürnberg verbunden.