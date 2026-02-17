Aurelis sichert 16.700 m² in NRW

Insgesamt rund 16.700 m² hat die Aurelis Real Estate GmbH in NRW neu vermietet beziehungsweise langfristig gesichert. In Essen entfallen rund 11.100 m² auf einen Neuabschluss, in Duisburg wurden rund 5.600 m² Hallen- und Bürofläche langfristig verlängert. Die Vertragsabschlüsse bestätigen die anhaltend stabile Nachfrage nach flexibel nutzbaren Gewerbeflächen in etablierten Lagen.

„Die Kombination aus Neuvermietung und langfristiger Vertragsverlängerung steht für die Stabilität unseres Bestands in Nordrhein-Westfalen“, sagt Björn Zimmer, Leiter der Region West bei der Aurelis Real Estate GmbH. „Unser Ziel ist es, Unternehmen verlässliche Rahmenbedingungen für ihr Wachstum zu bieten – kurzfristig wie langfristig.“



In der Nünningstraße 1 in Essen unterzeichnete die Zhongding Europe GmbH einen Mietvertrag über rund 8.900 m² Hallenfläche sowie etwa 2.200 m² Freifläche. Das europaweit tätige Handels- und Vertriebsunternehmen ist auf Komponenten für die Automobilzuliefererindustrie spezialisiert und stärkt mit der Anmietung seine Präsenz in der Region.



Zudem verlängerte die LED Linear GmbH ihren Mietvertrag über rund 3.400 m² Hallen- und 2.200 m² Bürofläche im Aurelis Unternehmerpark an der Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 20 in Duisburg langfristig. Das international tätige Unternehmen produziert LED-Lichtlösungen und ist seit mehr als zehn Jahren am Standort ansässig, den es in dieser Zeit kontinuierlich ausgebaut hat.