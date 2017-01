Wohnkompanie Nord entwickelt Güterbahnhofsareal in Lübeck

Die Enwicklung des ehemaligen Bahn-Areals an der Schützenstraße in Lübeck nimmt Fahrt auf. Die Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG hat dazu jetzt das 80.000 m² große Gelände des ehemaligen Hauptgüterbahnhofs in St. Lorenz an die Wohnkompanie Nord verkauft. Der Bebauungsplan für ein Wohnquartier mit 250 Wohnungen soll nun unmittelbar erarbeitet werden, nach Genehmigung beginnt die Umsetzung der Pläne.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG Wohnkompanie Nord Lübeck

Bereits im Sommer 2016 wurden der Stadt die Planungen für das neue Wohnquartier mit rund 250 Wohnungen und entsprechender sozialer Infrastruktur von Aurelis vorgestellt und grundsätzlich vereinbart. „Nachdem wir in den vergangenen Jahren die Planungsreife mit der Stadt herstellen konnten, übernimmt jetzt ein erfahrener Partner das Gelände. Wir sind sicher, dass Die Wohnkompanie Nord das Projekt entsprechend der städtebaulichen Bedeutung des Areals realisieren wird. Es gelangt in gute Hände“, erläuterte Torsten Wollenberg, Leiter der Region Nord bei Aurelis.







„Wir hoffen, dass der B-Plan schnell genehmigt wird. Die Voraussetzungen dafür sind gut, da der Wohnraum benötigt und das Projekt von allen Seiten befürwortet wird. Das städtebauliche Konzept für die Entwicklung des Geländes ist rund. In Gehweite befinden sich Einkaufsmöglichkeiten. Die Fußgängerzone in der Innenstadt und das Holstentor sind gerade einmal 900 m entfernt. Und als Hamburg-Pendler ist man ruckzuck zu Fuß am Hauptbahnhof“, erklärte Ralph Müller, Geschäftsführender Gesellschafter von Die Wohnkompanie Nord. Für die Wohnkompanie sind die acht Hektar das derzeit größte angekaufte Areal.



Auf dem stadtnahen Gelände wird nun ein modernes Wohnquartier entstehen. Die alten Verladehallen sowie der denkmalgeschützte Wasserturm sollen derzeit erhalten bleiben und werden in die Entwicklung des Areals eingebunden. Im Mittelpunkt der gesamten Anlage entsteht eine Parkanlage, die die Wohngebäude von den Gewerbeimmobilien trennt und zum Flanieren sowie Ausspannen einlädt.



Der Güterbahnhof in Lübeck- St. Lorenz wurde Anfang der 1900er Jahre erbaut und 1907 in Betrieb genommen. Prägend sind die Gebäude der Verladehalle, der daran angebaute Lokschuppen, die Kantine, der Ringlokschuppen und der Wasserturm. Er wurde bis in die 1990er Jahre von der Deutschen Bahn AG genutzt. Danach wurden auf dem Areal diverse gewerbliche Zwischennutzungen eingerichtet und Planungen für eine Wohnnutzung vorangetrieben. 2011 wurde das Gelände vom Eisenbahnbundesamt von Bahnbetriebszwecken freigestellt.