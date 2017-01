Aurelis kauft weitere Unternehmensimmobilie

Die Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG hat eine weitere Unternehmensimmobilie mit Entwicklungspotenzial in Ratingen erworben und wird hier einen mittleren sechsstelligen Betrag investieren.

Standort Ratingen wird erweitert

Aurelis investiert in Unternehmensimmobilien mit Wertschöpfungspotenzial: Zum 1. Januar 2017 ging der Gewerbepark an der Christinenstraße 11-25 in Ratingen-Tiefenbroich in den Besitz des Unternehmens über. Verkäufer war die Katharina Grundbesitz GmbH. Aurelis ist am Standort kein Unbekannter. Bereits seit Dezember 2015 gehört dem Unternehmen ein Gewerbepark am benachbarten Zapp-Platz, der auf einer Grundstücksfläche von 62.700 m² über 20.800 m² Logistik- und 4.400 m² Büroflächen sowie mehr als 180 Stel...

[…]