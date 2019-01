Eidex mietet im Gewerbepark Baierbrunn rund 1.700 m²

Die Aurelis Real Estate hat im Gewerbepark Baierbrunn einen langfristigen Mietvertrag über rund 1.700 m² Lagerfläche abgeschlossen. Mieter der Fläche im Kühler Weg 1 ist die Eidex GmbH, ein Fullservice Dienstleister für Werbemittel und Give Aways. Das Unternehmen hat seinen Sitz in direkter Nachbarschaft zum Gewerbepark und mietet ab dem 1. August 2019 zusätzliche Lagerflächen auf dem Areal an. Bei der Anmietung war die Ludwig Berthold GmbH für die Eidex GmbH als Makler vermittelnd tätig.

.

Der Gewerbepark am Kühler Weg liegt südlich von Baierbrunn direkt an der B11. Das Areal umfasst drei separate Gebäude mit einer Gesamtfläche von rund 15.500 m². Zwei der Objekte sind nun voll vermietet.



„Die Nachfrage nach Flächen an diesem Standort ist sehr gut. Nach Abschluss der ersten Mietverträge führen wir bereits Gespräche mit weiteren Interessenten. Die multifunktionalen Nutzungsmöglichkeiten und die ideale Lage südlich von Baierbrunn und in unmittelbarer Nähe zu München machen den Gewerbepark für viele Betriebe interessant“, sagt Stefan Wiegand, Geschäftsführer der Aurelis Region Süd. Die Aurelis hatte das Areal Anfang 2018 von der Kelvion Refrigeration erworben [wir berichteten]. Aktuell sind dort noch rund 9.550 m² Hallen- und Lagerfläche sowie knapp 2.000 m² Bürofläche vakant.