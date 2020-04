Aurelis schliesst Kontrastwerk-Entwicklung in Ehrenfeld ab

Mit dem Umbau von 1.070 m² Hallenfläche zu 2.000 m² Bürofläche schließt das Immobilienunternehmen Aurelis sein Projekt „Kontrastwerk“ in Köln-Ehrenfeld ab. Pünktlich zum 1. April wurden die letzten umgebauten Flächen an die Mieter übergeben. Damit ist der Gewerbepark an der Oskar-Jäger-Straße komplett revitalisiert und voll vermietet. Das Team um Projektleiter Matthias Geiger hat auf einer Grundstücksfläche von ca. 26.000 m² einen Mix für mittelständische Nutzer aus unterschiedlichen Branchen geschaffen.

.