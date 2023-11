Aurelis Region Mitte: Yannick Schicktanz neuer PM-Leiter

Yannick Schicktanz ist neuer Leiter Asset & Property Management der Aurelis Region Mitte. Der Wirtschaftsingenieur hat damit die Nachfolge von Birgitt Schweiger-Pfannemüller übernommen, die das Unternehmen kürzlich verlassen hat, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu widmen.

.

Yannick Schicktanz kam nach seinem Studium an der TU Darmstadt und ersten Erfahrungen bei der Commerz Real AG im Oktober 2016 als Technischer Asset Manager zu Aurelis.



In seiner Funktion als Technischer Asset Manager war Yannick Schicktanz maßgeblich für die Planung und Überwachung von Mieteraus- und -umbauten sowie für Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen zuständig. Unter seiner Mitwirkung wurden in der Region Mitte zahlreiche Großprojekte umgesetzt. Zu diesen zählen der Umbau und die Vermietung des Objekts in der Gwinnerstraße in Frankfurt am Main sowie die Vollvermietung der Carl-Zeiss-Straße in Mainz.