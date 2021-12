Aurelis realisiert größte Einzelvermietung in Duisburg

Das letzte freie Grundstück im Quartier I am Duisburger Hauptbahnhof wird bebaut: Die Betriebskrankenkasse Novitas BKK unterzeichnete mit Aurelis einen langfristigen Mietvertrag über etwa 10.000 m² Mietfläche und 135 Tiefgaragen-Stellplätze.

.

Der Projektentwickler wird für die Mieterin auf dem rund vier Hektar großen Grundstück mit der Adresse Zum Portsmouthplatz 22 ein neues Bürogebäude errichten. Die Novitas BKK wird 84 Prozent der Mietfläche nutzen, das sechste Obergeschoss bleibt vorerst frei.



Die Baugenehmigung für das Gebäude wurde bereits erteilt [wir berichteten], die Beauftragung des Generalunternehmers steht kurz bevor. 2022 soll Baubeginn sein. Voraussichtlich im 4. Quartal 2024 sollen die Mitarbeiter der Novitas BKK einziehen. Die Geschäftsräume im Five Boats an der Schifferstraße werden zum gleichen Zeitpunkt frei. Das Unternehmen wurde von Cubion Immobilien und ProM² bei der Suche nach einem neuen Standort begleitet. Rechtlich wurde das Projekt auf Seiten der Novitas BKK durch die Kanzlei CBH Rechtsanwälte begleitet.



Das neue Bürogebäude wird über eine Bruttogrundfläche von etwa 20.700 m², verteilt auf Erdgeschoss, zwei Untergeschosse, sechs Obergeschosse und ein Technikgeschoss verfügen. „Zur Ausstattung des Gebäudes gehören eine Tiefgarage mit insgesamt 177 Stellplätzen sowie ein eigener Fahrradraum, der die Möglichkeit bietet, im Untergeschoss Fahrradladeplätze unterzubringen“, informiert Aurelis-Projektleiterin Lydia Jordan. Zehn Prozent der PKW-Stellplätze werden für Elektroladestationen vorgerüstet. Die Aurelis strebt für das Gebäude eine DGNB-Zertifizierung in Gold an.



„Wir haben damit auch 2021 die größte Einzelvermietung im Duisburger Büromarkt erzielt“, resümiert Michael Buchholz, Leiter der Aurelis Region West. Bereits im Vorjahr hatte Aurelis mit der Vermietung des Duisburg Central Office (DCO) an Consors Finanz (11.400 m²) den größten Abschluss gemeldet.



„Wir haben uns gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entschlossen, künftig Telearbeit und flexible Arbeit in den Büroräumen zu kombinieren“, erklärt der Novitas BKK-Vorstandsvorsitzende Frank Brüggemann, „für dieses fortschrittliche Activity-Based Working ist das geplante Gebäude perfekt geeignet. Das Projekt ist für unsere Bedürfnisse ideal, da der Bauantrag bereits gestellt wurde und Aurelis nicht nur Bauherr, sondern auch Projektentwickler ist.“ Vorständin Kirsten Budde betont: „An diesem neuen Standort sind wir sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Beschäftigten sehr gut erreichbar. Wichtig ist uns aber auch die Botschaft, die wir damit verbinden. Im Quartier I sind wir - für alle sichtbar - mittendrin.“



Nach dem Ratsbeschluss zum Bebauungsplan hatten die Stadt Duisburg und Aurelis im Dezember 2013 einen städtebaulichen Vertrag für das Projekt unterzeichnet [wir berichteten]. Innerhalb von acht Jahren konnte Aurelis im Quartier I 112.500 m² BGF Büroflächen vermarkten. Die Gesamtinvestition am Standort belaufen sich bis heute nach Aussage von Regionalleiter Michael Buchholz auf rund 350 Mio. Euro.



Ein Rückblick: Mit der Erschließung und der damit verbundenen Investition von rund fünf Millionen Euro schaffte Aurelis die Voraussetzung für die weitere Entwicklung als Bürostandort. 2014 wurden rund 45.000 Kubikmeter Boden abgetragen und Höhenunterschiede von bis zu drei Metern ausgeglichen [wir berichteten]. Ende 2016 begannen die Bauarbeiten für die neue Dienststelle des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz - LANUV [wir berichteten]. Noch während der Bauarbeiten wurde die Immobilie an den schwedischen Investor Hemsö Fastightes AB veräußert [wir berichteten]. Im Oktober 2017 erhielt der Projektentwickler die Baugenehmigung für das Parkhaus, das im September 2018 von der DB BahnPark in Betrieb genommen werden konnte [wir berichteten].



Im November 2019 wurde mit der Errichtung des neuen Studienzentrums der Hochschule für Polizei und Öffentliche Verwaltung (HSPV) begonnen [wir berichteten]. Die Immobilie wird Mitte 2022 an den Nutzer übergeben. Im September 2020 war Baubeginn für das Duisburg Central Office, in das Consors Finanz 2023 einziehen wird [wir berichteten]. Im September 2021 erhielt Aurelis die Baugenehmigung für ein weiteres Gebäude im Quartier I, das ab Mitte 2023 in wesentlichen Teilen von der Hochschule für Polizei und Öffentliche Verwaltung genutzt werden wird. Im nächsten Jahr laufen damit im Quartier I zeitweise vier Hochbaustellen der Aurelis parallel.