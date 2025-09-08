Aurelis meldet Vollvermietung im Gesundheitszentrum Duisburg

Aurelis hat die Vollvermietung des Gesundheitszentrums an der Mülheimer Straße 66 erreicht. Nach umfassender Neupositionierung sind sämtliche 4.270 m² vergeben. Neue Mieter wie Alpha+ und KJFH Duisburg ergänzen das Angebot aus medizinischen, sozialen und bildungsnahen Nutzungen.

.

Alpha+ Duisburg-Neudorf Logopädie und Ergotherapie wird eine Mietfläche von rund 280 m² im dritten Obergeschoss beziehen und eröffnet damit den zweiten Standort in Duisburg. Die KJFH wird künftig ca. 570 m² Büro- und Praxisfläche im vierten und fünften Obergeschoss nutzen.



„Mit der Vollvermietung haben wir unser Ziel erreicht, die Immobilie komplett neu zu positionieren. Der Standort hat sich innerhalb kürzester Zeit als attraktive Adresse für gesundheitsnahe Nutzungen etabliert“, erklärt Veton Azemi, Projektleiter bei Aurelis.



Nach dem Auszug der Deutschen Bahn[wir berichteten], die das Gebäude bis Anfang 2024 als Single-Tenant genutzt hatte, hatte Aurelis die Immobilie modernisiert und neu positioniert. Statt klassischer Büronutzung sollte ein gesundheitsbezogenes Nutzungskonzept im Vordergrund stehen. Ein Ansatz, der sich laut Azemi schnell als richtig erwies.



Bereits im Sommer 2024 konnte ein Betreiber eines medizinischen Versorgungszentrums für drei Etagen mit insgesamt 2.050 m² gewonnen werden. Auch die Vidacta Schulen, ein Bildungsträger für Aus- und Weiterbildungen rund um therapeutische und pflegende Berufe, zog mit rund 1.370 m² in den Komplex ein. „Die Kombination aus medizinischen, sozialen und bildungsbezogenen Angeboten stärkt nicht nur die Versorgung vor Ort, sondern macht den Standort auch langfristig zukunftsfähig“, so Azemi.