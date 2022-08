Aurelis legt Grundstein für Novitas-Zentrale

Aurelis startet im Duisburger Quartier 1 in die letzte Runde: Auf dem letzten freien Grundstück legte Geschäftsführer Ivo Iven gemeinsam mit Michael Buchholz (Leiter Aurelis Region West), Frank Brüggemann (Vorstand Novitas BKK) und dem Duisburger Oberbürgermeister Sören Link den Grundstein für die neue Novitas-Zentrale.

