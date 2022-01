Aurelis kauft Leerstandsimmobilie in Neutraubling

Die Aurelis Real Estate erweitert ihr Portfolio in der Logistikregion Donau/ Niederbayern. Das Immobilienunternehmen erwarb von einer privaten Vermögensverwaltung im Gewerbegebiet Regensburg-Neutraubling ein 12.000 m² großes Gewerbegrundstück mit einer gut ausgestatteten Produktions- und Lagerimmobilie.

Auf dem Gelände in der Hartinger Straße 10 befindet sich ein gut ausgestattetes Bestandsgebäude mit Verwaltungstrakt und einer Bruttogeschossfläche von rund 12.500 m². Die Räumlichkeiten wurden in den vergangenen Jahren von der Toyo & Deutsche Aerosol GmbH genutzt, die sich aus dem deutschen Markt zurückgezogen hat. Das Gelände liegt in unmittelbarer Nähe der Autobahnen A3 und A93 und verfügt über einen eigenen Gleisanschluss zum Transport von Waren, Produktionsmaterialien und chemischen Rohstoffen.



„Das ist ein typisches Ankaufsobjekt von Aurelis“, erklärt Stefan Wiegand, Geschäftsführer der Aurelis Region Süd. „Eine leerstehende Gewerbeimmobilie, verkehrsgünstig gelegen, mit Potenzial für eine kurzfristige Revitalisierung zusammen mit neuen Nutzern. Die Qualität der Immobilie, die exzellente Anbindung des Geländes und die attraktive Lage in unmittelbarer Nachbarschaft zu namhaften Firmen wie Krones oder BMW haben uns überzeugt." Erste Gespräche mit potenziellen Mietinteressenten werden derzeit geführt.



Der Gebäudekomplex kann rundherum angefahren werden, so dass Anlieferung und Abtransport problemlos möglich sind. Zur Innenausstattung zählen fest eingebaute Reinräume, ein zentraler Lastenaufzug sowie ein Hochregallager mit rund 3.200 Lagerplätzen. Im Außenbereich befinden sich unterirdische Tanklager mit einer Gesamtkapazität von rund 570.000 Litern.



Die Energieversorgung der Räumlichkeiten erfolgt durch Erdwärme. Mittelfristig plant die Aurelis darüber hinaus die Installation einer Photovoltaikanlage auf den Flachdächern sowie mehrere Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Außerdem soll ein modernes Energiemonitoring umgesetzt werden.



Vermittelnd tätig war die Sparkassen-Immobilien-Service GmbH. Rechtlich beraten wurde die Aurelis durch die Anwaltskanzlei GSK Stockmann.