Aurelis übernimmt Unternehmensimmobilien in Viersen und Groß-Rohrheim

Die Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG hat im nordrhein-westfälischen Viersen ein 56.084 m² großes bebautes Grundstück sowie ein etwa 56.000 m² großes Grundstück im südhessischen Groß-Rohrheim erworben. Beide Areale sind mit Büro- und Hallenflächen bebaut.

.

Privatinvestor verkauft in Viersen

Das Areal an der Heiligenstraße in Viersen wurde von einem privaten Investor aus Wuppertal verkauft. Es verfügt über rund 4.200 m² Büro- und mehr als 11.500 m² Hallenfläche. Hauptmieter auf dem ehemaligen Fabrikareal, das in den Jahren 1920 bis 2006 bebaut und kontinuierlich erweitert wurde, sind KraussMaffei Technologies GmbH, MoTo Reifen GmbH und die Recytex GmbH & Co. KG. Insgesamt haben derzeit mehr als 20 Mieter laufende Verträge.



„Unser Ziel ist es, das Objekt langfristig im Bestand zu halten und die bestehenden Mietverträge zu verlängern“, erklärt Olaf Geist, Lei­ter der Aurelis Region West. „Wir planen, in den nächsten zehn Jahren in die Werterhaltung der Immobilie und die Erweiterung der Mietangebote des Gewerbeparks zu investieren.“ Über die reinen Refurbishment-Maßnahmen hinaus ist auf dem Areal auch eine weitere Hochbauentwicklung geplant. „Bei entsprechender Nachfrage ist auch die Errichtung weiterer Hallenflächen möglich“, so Michael Buchholz, Leiter Asset Management der Aurelis Region West. Aurelis hat in den vergangenen Jahren bundesweit eine Vielzahl an Value Add-Projekten im Asset Management realisiert: Dabei entwickelt das Unter­nehmen marktgerechte Optimierungs­konzepte für Mietflächen und

-objekte, setzt sie mit Mietern gemeinsam um und verbessert die Vermietungs­quote.



Schüco verkauft in Groß-Rohrheim

Das Areal in der Schücostraße 1-5 im hessischen Groß-Rohrheim wurde von der Schüco International KG verkauft, die die Immobilie zur Lagerung und Distribution genutzt hat. Es ist mit mehreren Lagerhallen sowie einem Büro- und Sozialtrakt inklusive Schulungsgebäude bebaut. Insgesamt umfassen die Gebäude ca. 18.000 m² Mietfläche. Zum Ankaufsgegenstand gehört ebenfalls ein ca. 26.000 m² großes angrenzendes Areal, auf dem sich eine Solaranlage befindet. Aurelis plant, die freien Flächen langfristig zu vermieten. Durch das Verhältnis aus Hallen- (15.000 m²) und Bürofläche (3.000 m²) ist die Immobilie vorrangig für Logistiknutzung geeignet. Eine Nachrüstung mit weiteren Rampentoren ist möglich, ebenso die Erweiterung mit zusätzlichen Lagerhallen.



Das Objekt ist Teil des insgesamt 45 Hektar großen Gewerbegebiets „Am Entenweg“, das durch Gewerbebetriebe der Metallverarbeitung sowie Logistik- und Speditionsunternehmen geprägt ist. „In und um Groß-Rohrheim hat sich eine Vielzahl an Transportunternehmen angesiedelt. Daraus ergibt sich eine stabile Nachfrage nach Logistikflächen. Wir gehen deshalb davon aus, dass wir in Zukunft eine hohe Flächenauslastung für die Immobilie erreichen werden “, so Thaddäus Zajac, Geschäftsführer der Aurelis Region Mitte.