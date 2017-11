Aurelis kauft in Duisburg ein

Aurelis verstärkt sein Engagement in Duisburg: Die Immobilienentwickler haben eine Liegenschaft im Gewerbepark Rheinpreußen im Stadtteil Homberg erworben, die insgesamt 17.400 m² Office- und Hallenfläche vorhält. Zeitgleich versicherte sich Aurelis eines Vorkaufsrechts für ein 52.000 m² großes Gewerbegrundstück in unmittelbarer Nachbarschaft.

Die Immobilie auf dem Grund und Boden der ehemaligen Zeche Rheinpreußen war von der Deutsche Erdoel AG aus Hamburg ins Verkaufsregal gestellt worden. Den aktuellen Vermietungsstand von 60 Prozent will Aurelis sukzessive erhöhen. Olaf Geist, Leiter der Aurelis Region West, kündigte gezielte Investitionen in das Objekt an, um das Wertschöpfungspotenzial zu optimieren. Die 17.400 m² an der Baumstraße sind in zwei Bauteile separiert und stammen aus den Jahren 1990/91. Die Custodia Real Consult aus Duisburg begleitete den Deal. Welche Pläne die Immobilienentwickler mit dem angrenzenden Grundstück haben, wurde noch nicht verlautbart.