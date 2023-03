Aurelis kauft 76.000-m²-Areal in Bietigheim-Bissingen

Aurelis baut ihren Bestand im Großraum Stuttgart mit einem Ankauf in Bietigheim-Bissingen aus. Das von einer Projektgesellschaft erworbene Grundstück umfasst ca. 76.000 m² und wurde bis 2018 von den Deutschen Linoleum Werken genutzt.

.

Das Areal ist mit zehn Gebäuden bebaut, die über eine Bruttogeschossfläche von ca. 73.500 m² verfügen. Das Grundstück liegt zentral zwischen Dammstraße und Geisinger Straße. Der Hauptbahnhof sowie die A 81 und die B 27 liegen in unmittelbarer Nähe.



„Bei diesem Projekt können wir unsere geballte Immobilienexpertise einbringen – von der Landentwicklung über den Hochbau bis zum Asset und Property Management. Wir werden diesen brachliegenden Gewerbestandort wiederbeleben und weiterentwickeln“, informiert Christoph Merten, Leiter Ankauf der Aurelis Region Mitte. Aurelis strebt an, das laufende Planungsverfahren, das ein Gewerbequartier zum Ziel hat, fortzuführen und einige Flächen übergangsweise an gewerbliche Mieter zu vergeben.



„Dass die Entwicklung des Areals an der Geisinger Straße nun wieder Fahrt aufnimmt, ist mehr als positiv für die Weiterentwicklung von Bietigheim-Bissingen“, lobt Oberbürgermeister Jürgen Kessing die Zusammenarbeit mit Aurelis.



Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Aurelis wurde bei der Transaktion von der Peter Brenner Immo Consult GmbH unterstützt.