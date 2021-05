Aurelis holt IT-Dienstleister ins „Kohlektiv“ in Nürnberg

Aurelis Real Estate vermeldet einen weiteren Erfolg im Büroquartier Kohlenhof im Zentrum von Nürnberg. Nur wenige Tage nach der Genehmigung des Rahmenplans für das Gesamtareal durch den Stadtplanungsausschuss, durch die dem Bau der beiden Bürogebäude „Ikon“ und „Güterwerk“ nun nichts mehr im Weg steht [wir berichteten], geht es auch im benachbarten „Kohlektiv“ voran. Ein Jahr vor dessen Fertigstellung sind mit der Unterzeichnung eines langfristigen Mietvertrags nun 80 Prozent der gesamten Mietfläche vergeben.

.