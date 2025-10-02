Aurelis gewinnt mit Green IT neuen Ankermieter im Dortmunder Gewerbepark

Die Aurelis Real Estate hat rund 4.650 m² Hallen- und 345 m² Bürofläche an den IT-Dienstleister Green IT im Gewerbepark am Martener Hellweg in Dortmund-Dorstfeld vermietet. Die Übergabe an den neuen Mieter ist für Oktober 2025 geplant. Weitere Standorte von Green IT in Dortmund an der Joseph-von-Fraunhofer-Straße sowie an der Heinrich-Hertz-Straße bleiben bestehen. Bei der Vermittlung war Ruhr Real tätig. Mit dem Einzug des IT-Dienstleisters ist die Immobilie mit insgesamt rund 10.800 m² Nutzfläche nun vollständig belegt.

Neben den Standorten in Dortmund ist Green IT auch in Hagen, Hannover, Mönchengladbach und Oberhausen vertreten. Das IT-Unternehmen wird den neuen Standort künftig als zentrales Service- und Logistikzentrum nutzen. Dort werden die Bereiche Lager, Versand sowie technische IT- und Print-Services erstmals an einem Standort gebündelt. Ziel ist es, betriebliche Abläufe zu vereinfachen und zentrale Prozesse stärker zu digitalisieren und zu automatisieren.



Aurelis hatte den Gewerbepark im Jahr 2019 im Rahmen eines Sale-and-Lease-Back-Deals von der J. W. Zander erworben [wir berichteten]. Teile der Flächen wurden im Zuge des Erwerbs langfristig an Zander zurückvermietet.