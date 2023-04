Aurelis gewinnt Ankermieter im Technologiepark München Nord

Die VoltStorage GmbH wird Ankermieter im Technologiepark München Nord. Der Anbieter von Batteriespeicherlösungen für erneuerbare Energien sichert sich langfristig insgesamt drei der insgesamt sechs Einheiten mit rund 5.200 m² Mietfläche und damit rund 55 Prozent der gesamten Gebäudefläche in dem von Aurelis errichteten Park.

